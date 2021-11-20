В центре Гамалеи рассказали, как сочетать вакцины от гриппа и COVID-19
В центре Гамалеи рассказали, что сочетание вакцин от гриппа и COVID усиливают эффект
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:42, 21 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сочетание вакцин от коронавируса и гриппа многократно усиливает эффективность гриппозной вакцины. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передаёт ТАСС. Он добавил, что, как правило, при подобном сочетании есть всего два варианта — либо повышение воздействия, либо его снижение.
Если мы будем говорить об эффективности, мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную и вакцину гриппозную. При таком применении есть всего два сценария: либо вакцины за счет того, что антигены конкурируют, блокирую друг друга, то есть снижают эффективность одна другой, либо <...> есть возможность усиления, — цитирует его агентство.
Он добавил, что при совместной вакцинации с вакциной от COVID-19 «Спутник V» есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины.
Об этом Логунов рассказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее глава государства заявил, что прошёл ревакцинацию от COVID российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».
А также поведал, что он готов принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса, разработанной в этом же центре.