В центре Гамалеи рассказали, как сочетать вакцины от гриппа и COVID-19

Сочетание вакцин от коронавируса и гриппа многократно усиливает эффективность гриппозной вакцины. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передаёт ТАСС. Он добавил, что, как правило, при подобном сочетании есть всего два варианта — либо повышение воздействия, либо его снижение.

Если мы будем говорить об эффективности, мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную и вакцину гриппозную. При таком применении есть всего два сценария: либо вакцины за счет того, что антигены конкурируют, блокирую друг друга, то есть снижают эффективность одна другой, либо <...> есть возможность усиления, — цитирует его агентство.

Он добавил, что при совместной вакцинации с вакциной от COVID-19 «Спутник V» есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины.

Об этом Логунов рассказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее глава государства заявил, что прошёл ревакцинацию от COVID российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

А также поведал, что он готов принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса, разработанной в этом же центре.