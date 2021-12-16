В центре Гамалеи оценили вероятность распространения штамма «омикрон» в РФ

Замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал о высокой вероятности распространения штамма «омикрон» в России. Согласно сообщениям из других стран, на него уже приходится до 40% случаев. По словам эпидемиолога, мы находимся в напряжённом эпидпериоде и государство должно принимать соответствующие законы для защиты людей, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Вы видите по тем данным, которые поступают из-за рубежа, в Лондоне, в Норвегии, в Лондоне — имею в виду в Великобритании, уже до 40% случаев — это новый штамм «омикрон», поэтому напряжённость с COVID-19 не спадает и нужно принимать законы, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан, — отметил Логунов.

В ВОЗ отметили, что число заражённых омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня. По словам спецпосланника организации здравоохранения Дэвида Набарро, в связи с этим может наблюдаться рост смертности от коронавируса.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» в целом будет защищать от «омикрон»-штамма. По его словам, сейчас специалисты выясняют, насколько эффективным окажется препарат в отношении новой вариации COVID-19.