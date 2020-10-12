Учёный считает, что коронавирус не способен переносить высокие температуры

https://static.news.ru/photo/dc0a51ac-0cc2-11eb-bb61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Коронавирус гибнет при высоких температурах. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

По данным ученых, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при +33 градусах за 16 часов, при +56 градусах за 10 минут, — цитирует его KP.ru.

По мнению Шестопалова, это ставит под вопрос целесообразность обработки жилых помещений и офисом антисептиком. Но, по крайней мере, таким образом от других паталогических микроорганизмов избавиться можно.

Ранее вирусологи рассказали, как вовремя распознать симптомы коронавируса. Для этого следует внимательно отнестись к своему состоянию. Одним из симптомов может быть снижение уровня кислорода в крови. Однако специалисты разошлись во мнениях, надо ли покупать оксиметр — прибор, позволяющий провести такую диагностику, всем, кто беспокоится за своё здоровье.

Так, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Московского государственного медуниверситета имени И. М. Сеченова Виталий Зверев считает необходимым на всякий случай обзавестись оксиметром. По его словам, сейчас его можно приобрести достаточно легко. Насторожиться следует при отметке ниже 93%, отметил он. Для профилактики коронавируса академик РАН призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание хроническим болезням, писал NEWS.ru.