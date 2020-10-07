Вирусологи рассказали, как вовремя распознать коронавирус

https://static.news.ru/photo/9f53b26e-089c-11eb-865a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Чтобы не пропустить признаки коронавирусной инфекции в обыденной жизни, следует внимательно отнестись к своему состоянию. Одним из симптомов может быть снижение уровня кислорода в крови. Однако специалисты разошлись во мнениях, надо ли покупать оксиметр — прибор, позволяющий провести такую диагностику, всем, кто беспокоится за своё здоровье.

Так, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Московского государственный медуниверситета имени И.М. Сеченова Виталий Зверев считает необходимым на всякий случай обзавестись оксиметром. По его словам, сейчас его можно приобрести достаточно легко. Насторожиться следует при отметке ниже 93%, отметил он.

Для профилактики коронавируса академик РАН призвал чаще дышать свежим воздухом и уделять внимание хроническим болезням.

Больше всего страдают люди с какой-то хроникой: сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями лёгких, люди с повышенным весом, — цитирует вирусолога РБК.

В то же время главный инфекционист Центрального административного округа Москвы Илья Акинфиев высказал убеждение, что обращаться за медицинской помощью необходимо при любых симптомах ОРВИ.

При этом приобретать оксиметр без рекомендации лечащего врача, по его мнению, вовсе не обязательно, так как он необходим только людям с пневмонией, а не тем, кто здоров.

Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен, — сказал Акинфиев.

Обзавестись оксиметром рекомендовала теледоктор Елена Малышева. Бить тревогу нужно, если тот показывает насыщение кислородом менее 94%, отметила она.

Она также посоветовала регулярно измерять температуру и обращаться к медикам, если её не удаётся сбить. Ещё одним симптомом является одышка, которая проявляется при минимальных нагрузках или вообще без таковых, писал NEWS.ru.

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 тысячи граждан погибли, а почти 999,3 тысячи выздоровели.