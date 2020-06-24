Учёный рассказал, почему нельзя загорать на газоне в городских парках

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Энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник РАН Анатолий Захаров рассказал, почему нельзя загорать на газонах в городских парках.

Он пояснил, что в газоне находятся опасные насекомые — клещи. Кроме того, газоны в городских парках обрабатывают от клещей и эти химикаты также не полезны для человека.

Клещи переносят много опасных, серьёзных заболеваний вроде энцефалита. А если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат, который гарантированно убивает клещей, опасен для человека, — привели слова учёного на портале радио Sputnik.

Он добавил, что, если альтернативы городскому газону всё-таки нет, то стоит поставить на траву раскладушку или кресло, и загорать на них.

Каждый загорающий на траве, на газоне — это своего рода приманка, тест на наличие клещей. Вы это делаете на свой страх и риск. Я бы посоветовал не загорать на траве, а поставить раскладушку или какое-нибудь кресло и загорать там. В любом случае стоит периодически осматривать себя на наличие клещей, — отметил Анатолий Захаров.

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