https://static.news.ru/photo/46b13a7e-e376-11e9-8d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Американские исследователи из Гарварда создали простой анализ, который позволяет диагностировать более двух десятков видов онкологических заболеваний и локализовать место опухоли. Об этом сообщила пресс-служба американского Института изучения рака.

Для его проведения достаточно всего одной капли крови пациента, в которой специалисты должны изучить «упаковку» обрывков ДНК. Один из авторов работы Джеффри Окснард рассказал о прошлых опытах, которые уже показывали, что системы обнаружения рака, основанные на метильных метках, справляются с этой задачей лучше, чем традиционное секвенирование ДНК, передаёт ТАСС .

Результаты наших испытаний показывают, что подобный подход вполне уместен для того, чтобы искать следы опухолей среди больших групп людей, — заявил Окснард.

Учёные института уже несколько лет работают над созданием систем диагностики рака, которые находят следы опухолей не по появлению конкретных «опечаток» в ДНК, а по тому, как меняется «обёртка» генетического кода.

Дело в том, что такие метки не меняют самой структуры генома, но очень сильно влияют на то, как часто клетка считывает различные участки ДНК. Соответственно, зная их количество и расположение, можно понять, какие гены работают неправильно или некорректно находятся во «включённом» состоянии, поясняют учёные.

В ходе экспериментов новый подход полностью справился с поставленной задачей. Благодаря разработанному анализу следы рака были обнаружены почти у всех больных пациентов с опухолями второй, третьей и четвёртой стадий. Только 0,6% здоровым людям диагноз был поставлен неверно.

Таким образом медикам удалось проследить, как меняется активность разных участков генома при развитии двух десятков видов рака — груди, прямой кишки, пищевода, лейкемии и многих других распространённых видов злокачественных новообразований.

Гарвардские специалисты надеются, что их методика быстро проникнет в медицинскую практику и поможет врачам диагностировать рак на самых первых стадиях его развития и уничтожать его следы до закрепления в организме.

Ранее учёные объяснили, почему пожилые люди меньше подвержены раку, писал News.ru.