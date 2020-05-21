Учёные со всего мира разрабатывают лекарство против коронавируса. Уже появились первые препараты, прошедшие клинические испытания. Также подтверждено успешное лечение заболевания существующими лекарственными средствами. Какие фармпрепараты уже показали свою эффективность, выяснял News.ru.

По данным Американской медицинской ассоциации, шесть существующих лекарственных средств могут вылечить коронавирус. В их числе — японский «Мезилат Камостата», американский «Ремдесивир» и российский «Умифеновир», известный как «Арбидол». Отечественное лекарство показало свою эффективность для лечения пациентов с COVID-19 в Китае, где эпидемию удалось остановить.

От нового штамма коронавируса в мире уже умерли более трёхсот тысяч человек, а заражены более пяти миллионов. Больше всего заболевших зарегистрировано в США, Испании, Италии и Великобритании. От COVID-19 пока нет утверждённой вакцины, зато применяются средства, которые способны остановить распространение болезни. Помимо противовирусных препаратов широкого спектра действия, среди них есть средства, которыми лечат ВИЧ, рак, малярию и даже ревматоидный артрит.

Минздрав РФ выпустил новую, шестую версию клинических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В схему лечения лёгкой формы COVID-19 вошёл «Умифеновир» или «Арбидол». Использование указанных в рекомендациях препаратов, в том числе «Арбидола», базируется на международных рекомендациях, опыте применения и экспертных мнениях, говорится на сайте ведомства.



Российское лекарство использовали в Китае с самого начала эпидемии. Это одна из немногих стран, где распространение коронавируса удалось остановить. На основании успешного опыта его клинического применения препарат вошёл в Программу диагностики и лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV (SARS-CoV-2), принятую в Китае.

В конце апреля в научном журнале Journal of Infection были опубликованы результаты исследования, подтверждающие эффективность «Умифеновира». Научный эксперимент провели учёные из нескольких исследовательских институтов Китая. Они собрали группу людей разных возрастов, заражённых коронавирусом, и разделили их на две группы. Первых лечили препаратом, который традиционно используется в терапии ВИЧ. Он сочетает в себе два действующих вещества — лопинавир и ритонавир. Другой группе давали «Арбидол».

imago-images.de/Global Look Press

Ни у одного из пациентов не развилась тяжёлая пневмония или респираторный дистресс-синдром. На 14 день после приёма не было обнаружено вирусной нагрузки в группе «Арбидола»​, но вирусная нагрузка была обнаружена у 44,1% пациентов, получавших «Лотовинавир+Ритонавир», — свидетельствуют результаты исследования.

Исследователи делают вывод, что монотерапия «Арбидолом», то есть приём только одного препарата, может быть лучше при COVID-19, чем лечение комбинированным лекарством «Лотовинавир+Ритонавир». При этом побочных эффектов не обнаружено у обоих лекарств.

Эффективность российского препарата также отметили австралийские ученые. Биохимик Навин Ванкадари из австралийского университета Монаша в Мельбруне опубликовал подробный механизм взаимодействия между молекулой «Умифеновира» и возбудителем коронавируса – SARS-Cov-2. Его работа напечатана в высокорейтинговом журнале International Journal of Antimicrobial Agents. Учёный считает, что «Арбидол» взаимодействует с двухкомпонентными белками SARS-CoV-2, нарушая его структуру и блокируя функциональную активность вируса.

На основании молекулярной динамики и структурных исследований подтверждается, что гликопротеин (двухкомпонентные белки — NEWS.ru) SARS-CoV-2 является лекарственной мишенью для «Арбидола»​. «Арбидол» может эффективно препятствовать тримеризации (образование новых молекул – NEWS.ru) SARS-CoV-2. Блокирование тримеризации <…> также приводит к образованию голого или незатравленного вируса, который является наименее инфекционным, — сообщает автор исследования.

Похожим образом «Арбидол» «ослабляет» и препятствует распространению вируса гриппа. Поэтому препарат эффективен и для этого заболевания.

Исследования продолжаются

Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недавнее открытие немецких учёных также позволило «другими глазами» взглянуть на препарат японского производства «Мезилат Камостата». Это лекарство предназначено для лечения хронического панкреатита и послеоперационного рефлюкс-эзофагита. Также оно эффективно в терапии некоторых форм рака. Учёные из Немецкого примат-центра в Гёттингене обнаружили, что лекарство препятствует присоединению коронавируса к рецепторам клетки. Тем самым оно не дает инфекционному агенту проникнуть в эту клетку и начать распространяться по организму.

В скором времени будут проведены клинические испытания препарата для лечения COVID-19.

Противомалярийный препарат, известный более 70 лет, также зарекомендовал себя как средство лечения коронавируса. Это «Хлорохин», который также применяют в терапии против красной волчанки и ревматоидного артрита. Он обладает умеренным иммуносупрессивным, противовоспалительным действием. Недавно врачи из французского Марселя провели исследование. Они давали препарат группе пациентов. Через шесть дней анализы 70% получавших «Хлорохин» показали отрицательный результат на COVID-19.

Сейчас в мире ведутся десятки исследований по другим препаратам. Не исключено, что способность лечить коронавирус будет обнаружена у других известных лекарств. Также сейчас в разработке у учёных разных стран мира находятся более 80 вакцин, из них шесть уже проходят клинические испытания.