Учёные рассказали, в каких случаях грибы могут быть смертельно опасны

К раку печени приводит употребление испорченных, несвежих грибных консервов. Виной всему образование плесени. Этот же фактор способствует развитию ботулизма. В то же время, некоторые грибы нельзя есть раньше положенного времени. Об этом сообщает URA.RU.
Миколог автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский рассказал в каких случаях
Другой побочный эффект от употребления несвежих грибов - это ботулизм и заражение микотоксинами.
В то же время, отравиться можно и при обратной ситуации. Если, например, съесть груздь раньше положенного срока, когда он еще находится в процессе засолки. По словам старшего преподавателя кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколога Даменикв Кассанелли, он должен настояться в течение 40-50 дней.
Если после употребления грибов стало плохо, необходимо срочно обратиться к врачу. Для более чёткого определения причины отравления при возможности сохранить части грибов.
Ранее россиянам рассказали, от каких продуктов лучше отказаться перед сном. По словам врача-диетолога, нутрициолога Евгения Арзамасцева, в целом ужин непосредственно перед сном вреден для организма — это может привести к развитию гастрита. Кроме того, категорически противопоказано употреблять на ночь красное мясо, бобовые и соевые продукты, а также солёные, острые и сладкие блюда.