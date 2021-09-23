Учёные рассказали, в каких случаях грибы могут быть смертельно опасны

К раку печени приводит употребление испорченных, несвежих грибных консервов. Виной всему образование плесени. Этот же фактор способствует развитию ботулизма. В то же время, некоторые грибы нельзя есть раньше положенного времени. Об этом сообщает URA.RU.

Миколог автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский рассказал в каких случаях можно есть маринованные и солёные грибы, а в каких это может привести к тяжёлым заболеваниям и даже смерти. По его словам, солёные грибы становятся скоропортящимися. Если их не съесть вовремя, то появляется риск возникновения плесени и, как следствие, выделения токсинов. Употребление такого продукта на протяжении нескольких лет приводит к раку печени, отмечает специалист.

Другой побочный эффект от употребления несвежих грибов - это ботулизм и заражение микотоксинами.

В то же время, отравиться можно и при обратной ситуации. Если, например, съесть груздь раньше положенного срока, когда он еще находится в процессе засолки. По словам старшего преподавателя кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколога Даменикв Кассанелли, он должен настояться в течение 40-50 дней.

Если после употребления грибов стало плохо, необходимо срочно обратиться к врачу. Для более чёткого определения причины отравления при возможности сохранить части грибов.

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