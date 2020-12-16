Учёные рассказали о влиянии обычной воды на лечение ожирения

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Потребление обычной воды может стать эффективным средством профилактики и лечения метаболического синдрома. К таким выводам пришла международная группа учёных из США, Японии, Мексики и Турции.

Проведённое ими исследование показало, что вода подавляет гормон, вызывающий ожирение и диабет.

Учёные провели эксперимент на мышах. Животным давали сладкую воду с фруктозой, которая стимулировала выработку вазопрессина — гормона, связанного с ожирением и диабетом. Тот, в свою очередь, запускал реакции, при которых вода сохранялась в виде жира. Это приводило к обезвоживанию животных и ожирению.

При этом, когда мыши пили несладкую воду, ожирение удавалось не только остановить, но и уменьшить. В результате простая вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира.

Лучший способ блокировать вазопрессин — пить воду. Это обнадёживает, потому что означает, что есть дешёвый и простой способ улучшить жизнь многих людей и вылечить метаболический синдром, — отметил руководитель исследования доктор Мигель Ланаспа.

Учёные рекомендуют увеличить потребление воды всем, у кого есть признаки метаболического синдрома — высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень триглицеридов. По их словам, совокупность этих факторов резко увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа, пишет журнал JCI Insight.

Ранее исследователи предложили для безопасного похудения использовать пробиотик на основе кишечных бактерий Hafnia alvei. Эти бактерии имеются в кишечнике здоровых людей, при этом их число значительно снижено у людей с ожирением.

Во Франции Hafnia alvei используют для производства мягких сыров, поэтому её безопасность при введении «извне» доказана. Однако эту бактерию до настоящего времени никогда не использовали как основу для пробиотика, писал NEWS.ru.