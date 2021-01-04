Учёные рассказали, какой продукт поможет курильщикам восстановить лёгкие

https://static.news.ru/photo/ac3e70a6-4f2b-11eb-88e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Красные помидоры могут внести огромный вклад в процесс восстановления клеток лёгких человека, повреждённых в процессе курения.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Согласно им, помидоры имеют способность восстанавливать клетки лёгких. Как передаёт выводы врачей издание European Respiratory Journal, в этом овоще содержатся особые вещества, обеспечивающие ему такую способность.

Мы обнаружили, что этот овощ содержит в себе особые вещества, которые могут восстанавливать клетки лёгких, повреждённых в процессе курения, — гласит сообщение.

Также, по словам учёных, легкие можно восстановить при регулярном употреблении яблок. Для подтверждения этого было проведено исследование, в ходе которого эксперты проанализировали 650 человек из разных стран и сравнили результаты функционального теста лёгких до соблюдения диеты и через десять лет. У экс-курильщиков, которые увеличили количество яблок и помидоров в своём рационе, лёгкие восстанавливались гораздо быстрее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что должностных лиц больниц, вузов, колледжей, техникумов и других объектов начнут привлекать к административной ответственности за курение на их территории не в специально отведённом месте.