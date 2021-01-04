Учёные рассказали, какой продукт поможет курильщикам восстановить лёгкие

Красные помидоры могут внести огромный вклад в процесс восстановления клеток лёгких человека, повреждённых в процессе курения.
Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Согласно им, помидоры имеют способность восстанавливать клетки лёгких. Как
Мы обнаружили, что этот овощ содержит в себе особые вещества, которые могут восстанавливать клетки лёгких, повреждённых в процессе курения, — гласит сообщение.
Также, по словам учёных, легкие можно восстановить при регулярном употреблении яблок. Для подтверждения этого было проведено исследование, в ходе которого эксперты проанализировали 650 человек из разных стран и сравнили результаты функционального теста лёгких до соблюдения диеты и через десять лет. У экс-курильщиков, которые увеличили количество яблок и помидоров в своём рационе, лёгкие восстанавливались гораздо быстрее.
Ранее NEWS.ru писал о том, что должностных лиц больниц, вузов, колледжей, техникумов и других объектов начнут привлекать к административной ответственности за курение на их территории не в специально отведённом месте.