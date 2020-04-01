https://static.news.ru/photo/e8a4f14c-73fc-11ea-aae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Olney/moodboard/Global Look Press

У мужчин с импотенцией риск смерти на 51% выше, чем у тех, кто не страдает от эректильной дисфункции. Об этом сообщили учёные из Лёвенского католического университета в Бельгии.

Исследователи проанализировали состояние здоровья 1913 пациентов пяти европейских медицинских центров. За основу были взяты сведения Исследования европейского мужского старения (EMAS), в рамках которого происходил многолетний анализ влияния гормонов на состояние здоровья мужчины.

Спустя 12 лет после начала научной работы четверть из рассматриваемых представителей сильного пола скончались. Учёные пришли к выводу, что риск умереть повышается на 51% у людей, страдающих от импотенции.

Чаще всего (в 1,8 раза) умирали мужчины, у которых была эректильная дисфункция, слабая эрекция в утреннее время и низкое либидо, сообщается в статье в журнале Journal of the Endocrine Society.

Как ранее писал NEWS.ru, долгожителей можно определить по цвету волос. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета, проанализировав геномы сотен тысяч человек.