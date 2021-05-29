Учёные предупредили об опасности напитков из жестяных банок

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Регулярное употребление напитков из жестяных банок может привести к серьёзным осложнениям здоровья. В первую очередь такая тара негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, передаёт «МедикФорум» со ссылкой на результаты исследований.

Причина заключается в том, что жестяная банка — вовсе не безопасная ёмкость, она влияет на химический состав напитка. В итоге содержимое жестяной банки содержит повышенный уровень вещества, которое поднимает давление, выяснили учёные.

Вещество называется бисфенол А, его используют для защиты банок от грязи и инфекции при производстве. Однако через жидкость оно попадает в организм человека, повышая давление. По итогам экспериментов, в моче людей, которые регулярно пили напитки из такой упаковки, объём бисфенола А увеличился на 1600%.

Таким образом, предупредили специалисты, люди, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания, рискуют получить нежелательные осложнения.

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