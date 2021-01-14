Учёные назвали звон в ушах признаком проблем со здоровьем

https://static.news.ru/photo/5a05e17c-56bd-11eb-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Постоянный звон в ушах может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. К такому выводу пришли американские исследователи.

Об этом сообщает Express. Издание отмечает, что тиннитус, он же звон в ушах, говорит специалистам о нехватке в организме пациента витамина B12. Водорастворимый витамин не только отвечает за работу нервной системы, но и участвует в выработке эритроцитов и ДНК.

Также B12 необходим для производства миелина — защитной и изолирующей оболочки, окружающей нервы. Недостаток витамина приводит к ухудшению связи между нервами, это в свою очередь способствует появлению звона в ушах.

Препаратов для лечения тиннитуса пока не придумано. На практике люди используют привычные методы лечения: медикаментозную терапию, физиотерапию, рефлексотерапию и слухопротезирование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шум, писк и звон в ушах не всегда являются безобидными явлениями, нередко они сигнализируют о наличии заболеваний: от болезней слуха до психических расстройств. Об этом рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова. По её словам, нередко всевозможные шумы наблюдаются у людей с сахарным диабетом. Такие люди часто слышат, как кровь движется по сосудам.