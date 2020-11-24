Учёные назвали самый ранний признак коронавируса

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Сухость и неприятные ощущение в носу возникают у больных коронавирусом ещё до того, как у них пропадёт обоняние и вкус. Об этом свидетельствует исследование испанских учёных.

Клетки эпителия носоглотки имеют ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), с ним соединяется спайковый белок вируса SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в здоровые клетки и попасть в организм. Именно поэтому у 80% инфицированных пропадает обоняние и вкус.

Коронавирус атакует бокаловидные клетки, которые находятся в дыхательном и кишечном тракте. В носоглотке эти клетки продуцируют муцины, необходимые для защиты дыхательных путей от проникновения вирусов. После атаки COVID-19 бокаловидные клетки перестают выделять защитную слизь. Она необходима молекулам одорантов, отвечающим за запахи.

Авторы исследования протестировали 35 пациентов с лёгкой формой коронавируса, у которых пропало обоняние. В контрольной группе находились здоровые люди аналогичного возраста и пола. У 70% пациентов из группы заболевших на ранних стадиях ощущались странные ощущения и сухость в носу, ряд пациентов сравнили ощущения с промыванием носа. Такие симптомы продолжались около 12 дней. Они предшествовали или совпадали с потерей обоняния и вкуса.

Учёные считают, что их работа поможет выявлять коронавирус на ранней стадии, особенно среди заболевших в лёгкой или бессимптомной форме. Исследователи планируют продолжить свою работу, чтобы выявить, в какой момент человек вместо сухости в носу начинает ощущать более отчётливые симптомы COVID-19, сообщает medRxiv.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ не исключила заражение первичных больных коронавирусной инфекцией от разных носителей. Об этом заявил представитель организации Майкл Райан.