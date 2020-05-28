Учёные назвали аэробику альтернативой утреннему кофе

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Группа учёных из Канады провела исследование, в ходе которого выяснилось, что аэробика по утрам оказывает на человека такое же воздействие, как и чашка кофе.

Отмечается, что напиток меняет когнитивные способности организма. Именно поэтому многие люди пьют кофе по утрам — с его помощью они хотят продуктивнее провести грядущий день.

Однако, как установили учёные, у бодрящего напитка есть альтернатива — аэробика. Эксперты пришли к этому выводу после проведения эксперимента, в рамках которого несколько мужчин и женщин 20 минут занимались на беговой дорожке.

В итоге выяснилось, что такое упражнение по своей дозе эквивалентно порции кофе. Благодаря утренней аэробике у испытуемых значительно улучшилась память, передаёт издание medicalxpress.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году продажи кофе в России впервые обошли чай. Диетологи выбор россиян приветствуют. Этот напиток при умеренном употреблении способствует более активному усвоению пищи, укрепляет устойчивость человека к стрессовым ситуациям, активизирует кровоток и обладает другим рядом положительных характеристик.