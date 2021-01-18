Учёные из США назвали признак скорой гибели от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8e4554ce-59d6-11eb-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ выявить у пациентов наиболее высокий риск развития тяжёлых осложнений COVID-19 по результатам анализов крови.

В рамках исследования медики осуществили забор крови у 97 людей с коронавирусом, чтобы выявить свободно циркулирующую митохондриальную ДНК (мтДНК), которая является маркером гибели клеток от коронавируса и бурной реакции иммунной системы. Выяснилось, что наибольшее количество мтДНК наблюдалось у пациентов, которе в итоге попали в реанимацию и тех, кто имел наибольший риск смерти, следует из опубликованной на bioRxiv статьи учёных.

Циркуляция мтДНК резко повысилась у пациентов, которые в конечном итоге умерли, требовали госпитализации в отделение интенсивной терапии или интубации. Многомерный регрессионный анализ показал, что высокие уровни циркулирующей мтДНК являются независимым фактором риска для всех этих исходов после корректировки на возраст, пол и сопутствующие заболевания, — говорится в материале.

Уточняется, что у людей с тяжёлой дисфункцией лёгких или умерших от осложнений коронавируса уровень мтДНК был в десять раз выше нормы. При этом рост количества мтДНК увеличивал риск смерти в два раза, попадание в реанимацию — втрое и риск интубации — в шесть раз.

По словам учёных, данный тест не требует наличия специального оборудования в медучреждениях и может проводиться с той же скоростью, что и обычный анализ на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе гибели от коронавирусной инфекции ста тысяч человек в неделю. С таким прогнозом выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Отмечается, что в настоящее время порядка 47% смертей от COVID-19 приходится на Северную и Южную Америку.