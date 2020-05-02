Учёные из Испании обнаружили пять видов кожных проявлений коронавируса

https://static.news.ru/photo/4b359644-8bf0-11ea-8ecc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

Учёные Испанской академии дерматологии обнаружили пять видов кожных проявлений у пациентов с коронавирусной инфекцией.

На основе консенсуса, достигнутого при анализе изображений, можно было выделить пять основных клинических картин. Почти всех пациентов можно классифицировать в данные группы, — привели сообщение из исследования в РИА Новости.

Наиболее частым случаем (почти половина испытуемых) была пятнисто-папулёзная сыпь, похожая на розовый лишай. У этой же группы больных была пурпура. Причём этот тип кожного недуга проявлялся, в первую очередь, у тяжелобольных.

Также у пациентов были обнаружены: пузыри и гнойники на пальцах рук и ног, покраснения на коже, как при обморожении. Такие проявления были зафиксированы у молодых пациентов с лёгкой формой заболевания.

Кроме того, у некоторый пациентов были уртикарные высыпания, похожие на крапивницу и везикулярная (пузырьковая) сыпь, похожая на россыпь небольших волдырей. Эти высыпания появлялись на туловище у больных с тяжёлой формой.

Самым редким кожным проявлением было ливедо. Отмечается, что ливедо проявляется при нарушениях кровообращения в сосудах. Оно похоже на сетчатый рисунок на коже. Этот тип кожного недуга встречался у больных с тяжёлой формой заболевания. Помимо этого, был зафиксирован, в редких случаях, некроз тканей кожи.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев назвал кожную сыпь и сетчатый сосудистый рисунок одними из проявлений коронавируса. Однако врач не советует обращаться за помощью только из-за кожных проявлений при отсутствии остальных симптомов.