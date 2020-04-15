Пульмонолог назвал сосудистую «сеточку» симптомом коронавируса

https://static.news.ru/photo/0009a5ce-813d-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Кожная сыпь и сетчатый сосудистый рисунок могут быть одними из проявлений коронавируса нового типа, рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.

По словам медика, сыпь встречается только у 3–5% взрослых пациентов с COVID-19, но чем меньше возраст заболевшего, тем вероятнее у него развитие кожных проявлений инфекции. Также медики обратили внимание на livedo reticularis (сетчатое ливедо) — сосудистую «сеточку», которая, как правило, появляется на ногах, передаёт ТАСС.

Мы ожидаем увидеть такие изменения у тяжёлых пациентов с сепсисом и септическим шоком, и, как правило, они сигнализируют о нарушении коагуляции, то есть свёртываемости системы крови, — пояснил Авдеев.

Врач не рекомендует обращаться за помощью при наличии только кожных проявлений в отсутствии остальных симптомов, если человек не контактировал с инфицированными.

Как писал NEWS.ru ранее, итальянские и испанские медики, опираясь на данные о симптомах поступавших на лечение с коронавирусом пациентов, сделали вывод, что высыпания на нижних конечностях являются довольно частым признаком заражения COVID-19. Так, у каждого пятого испанца с положительным результатом теста на коронавирус есть сыпь на ногах.