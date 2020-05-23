Ученые выяснили, у кого иммунитет к коронавирусу вырабатывается лучше

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Иммунный ответ на коронавирусную инфекцию у разных категорий людей вырабатывается по-своему. К такому выводу пришли китайские эксперты из Фуданьского университета.

Выяснилось, что подавляющее большинство людей старше 60 лет, которые излечились от коронавируса, уже через две недели после первых симптомов стали вырабатывать антитела. Примерно 94% из них имели иммунитет, несмотря на то, что именно пожилые люди тяжелее всего переносят заболевание.

У молодых людей COVID-19 протекает легче, часто практически без симптомов, но и антител у них вырабатывается меньше, уточняет «Московский комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах. Это связано с более высоким иммунитетом жителей страны, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).