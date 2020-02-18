https://static.news.ru/photo/1c4d3724-525c-11ea-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аспирин при болезнях сердца нужно применять с осторожностью и только после назначения лечащим врачом. Об этом сообщили американские учёные-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом.

В журнале American Journal of Medicine Хеннексен, который в своё время открыл профилактические свойства аспирина для сердечников, сообщает уточнённые рекомендации по применению этого препарата, в том числе и по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 мг обычного аспирина незамедлительно и ежедневно после этого события для снижения риска внезапной смерти, — пишет исследователь.

Хеннексен добавил, что аспирин можно рекомендовать людям, страдающим от избыточного веса или ожирения, гипертонии, повышенного уровня холестерина.

Необходимость публикации связана с тем, что за последнее время появился целый ряд противоречивых заключений по поводу использования аспирина при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В результате врачи не понимают, следует ли назначать препарат для первичной профилактики сердечных приступов и инсультов, и если да, то кому.

Ранее News.ru сообщал, что канадские врачи посоветовали людям, не страдающим нарушениями сердечно-сосудистой деятельности, отказаться от приёма аспирина в профилактических целях. Согласно проведённым исследованиям, необоснованный ежедневный приём ацетилсалициловой кислоты может серьёзно навредить здоровью. Частый приём кислоты может привести к внутренним кровотечениям и даже спровоцировать рак.