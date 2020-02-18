Аспирин при болезнях сердца нужно применять с осторожностью и только после назначения лечащим врачом. Об этом сообщили американские учёные-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом.
В журнале American Journal of Medicine Хеннексен, который в своё время открыл профилактические свойства аспирина для сердечников,
При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 мг обычного аспирина незамедлительно и ежедневно после этого события для снижения риска внезапной смерти, — пишет исследователь.
Хеннексен добавил, что аспирин можно рекомендовать людям, страдающим от избыточного веса или ожирения, гипертонии, повышенного уровня холестерина.
Необходимость публикации связана с тем, что за последнее время появился целый ряд противоречивых заключений по поводу использования аспирина при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В результате врачи не понимают, следует ли назначать препарат для первичной профилактики сердечных приступов и инсультов, и если да, то кому.
Ранее News.ru сообщал, что канадские врачи посоветовали людям, не страдающим нарушениями сердечно-сосудистой деятельности, отказаться от приёма аспирина в профилактических целях. Согласно проведённым исследованиям, необоснованный ежедневный приём ацетилсалициловой кислоты может серьёзно навредить здоровью. Частый приём кислоты может привести к внутренним кровотечениям и даже спровоцировать рак.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен