Учёные назвали единственный «суперпродукт»

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Учёные считают, что сообщения о существовании так называемых «суперпродуктов» — это миф. Однако, уверены они, один такой всё-таки есть — «суперпродуктом» можно считать лишь материнское молоко.

Мнение испанских учёных приводит издание The Conversation. Исследователи считают, что понятие «суперпродукт» ввели маркетологи, чтобы продавать свои товары, содержащие наибольшее количество питательных веществ.

Учёные отметили, что некоторые продукты питания действительно очень богаты полезными микроэлементами, но употребление только их не заменит сбалансированного питания.

Так среди полезной еды можно назвать кудрявую и листовую капусту, в которых очень высокое содержание кальция, фолиевой кислоты, рибофлавина, витаминов C, K и A. Однако нужно понимать, что главное — это сбалансированное правильное питание.

Есть семь продуктов, которые помогают увеличить срок жизни. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил те элементы, которые должны составлять основу рациона человека, писал NEWS.ru ранее. По его словам, человек должен есть овощи, фрукты, морепродукты, рыбу, пить иногда красное вино, но, конечно, в умеренных дозах, а также добавлять в рацион орехи, в частности миндаль, чёрный шоколад и чеснок. Такую диету долгожителя озвучил врач.