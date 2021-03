Учёные назвали единственный «суперпродукт»

Главврач Коммунарки (главного ковидного госпиталя Москвы) Денис Проценко опубликовал фото лёгких курильщика вейпов и электронных сигарет. Он объяснил, что электронные средства приводят к новой болезни лёгких — EVALI — E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury — повреждение лёгких вследствие курения E-сигарет.

