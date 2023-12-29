Тренер назвала эффективные домашние упражнения на новогодние праздники Тренер Волынкина: приседания в новогодние праздники принесут пользу здоровью

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Для поддержания формы в новогодние праздники необходимо выполнять ряд домашних упражнений, заявила в разговоре с NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, особенно эффективными являются приседания, махи ногами, разведение гантелей в сторону, а также комплекс упражнений для спины и пресса.

Приседания являются эффективным домашним упражнением в новогодние праздники. Можно делать классические или приседания сумо, когда ноги шире плеч. Очень важный момент: колени смотрят в сторону носка, — сказала она.

Волынкина добавила, что махи ногами помогут организму «раскачаться» и ускорят его метаболизм. По ее словам, это упражнение необходимо делать обеими ногами вперед, назад и в сторону.

Разведение гантелей в сторону — очень эффективное упражнение. Если дома нет гантелей, можно использовать бутылки воды по литру или полтора, — отметила эксперт.

Также пользу здоровью принесет упражнение «лодочка», которое представляет собой подъемы рук и ног в положении лежа на животе, рассказала тренер. Для тренировки спины следует выполнять упражнение «супермен», а для пресса — скручивания, планку и боковую планку, поделилась она.

Врач-реабилитолог Надежда Смирнова ранее рассказала, что неправильно подобранный режим тренировок или резкие скачки нагрузки могут привести к тяжелым травмам. По ее словам, отеки, гиперемия тканей и боли в суставах после занятий спортом являются основными сигналами, которые дает организм в ответ на перенапряжение.