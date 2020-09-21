Малышева: уехав лечиться за рубеж, онкобольной Тиньков помогает россиянам

https://static.news.ru/photo/005e7d60-fc08-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

В России лишь 15% пациентов с лейкозом имеют возможность на трансплантацию костного мозга. В этом плане желание онкобольного бизнесмена Олега Тинькова пройти курс лечения за рубежом можно считать помощью соотечественникам, заявила теледоктор Елена Малышева.

Благодаря тому, что миллиардер сделал операцию не на родине, столь необходимые стволовые клетки могут достаться другим россиянам, пояснила она в телепередаче «Жить здорово!» на Первом канале.

Я уважаю решение Олега Тинькова уехать из России в Германию, потому что он мог себе это позволить. И он хотел дать возможность тем 15% жителей нашей страны, которые остались здесь, получить эти стволовые клетки, — считает Малышева.

В Европе количество людей в реестрах доноров значительно выше, чем в России. Так, в Германии в нём состоит около 9 млн человек, в Великобритании примерно 6 млн, а в России всего порядка 130 тысяч человек. Поэтому шансов найти родственного донора на родине у больных раком крови россиян не так много.

Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал полгода спустя, в марте 2020-го, заявив, что основным приоритетом в его жизни является здоровье. Тогда предприниматель объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка. В июле бизнесмен перенёс операцию по пересадке костного мозга, которую ему провели в Великобритании.

Тем временем, как писал NEWS.ru, предприниматель продолжает работу над созданием фонда в сфере донорства. Одной из основных задач новой организации, по его словам, станет борьба с законодательными пробелами в этой сфере.