Терапевт рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

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Восстановить обоняние и вкуса после перенесённого коронавируса поможет тренировка рецепторов резкими запахами. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Леонов.

Леонов сообщил, что скорость восстановления обоняния и вкуса после заболевания у каждого человека индивидуальна. Она зависит от его физиологических особенностей и темпов восстановления нервной ткани.

По словам медика, для этого можно использовать духи или другие раздражающие вещества, например продукты питания с резким запахом, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что американские медики выяснили, почему в капиллярах пациентов, которые умирают от последствий коронавируса, находят следы хронической нехватки кислорода. Там нашли большое количество микротромбов, из-за которых мозг не получает его в необходимом количестве.

Эта особенность коронавируса может объяснять, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы. Кроме того, нарушается работа мозга, вызывая помрачение сознания, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

Ранее NEWS.ru писал, что исцелившегося от коронавируса человека могут «накрыть» эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств. После выздоровления на это нередко жалуются пациенты. У 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.