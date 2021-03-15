Терапевт рассказал, как улучшить самочувствие в пасмурную погоду

https://static.news.ru/photo/8a359e2e-8597-11eb-bd8a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пасмурную погоду у человека может появиться апатия и раздражительность. Но это можно исправить специальной диетой.

Об этом заявил врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией в Видновской больнице Тимур Асанов.

Сейчас у нас дождливая пасмурная погода, нет солнечного света, соответственно, возникает дефицит витамина D, а с ним и серотонина (известного как «гормон счастья» — NEWS.ru), — цитирует его «Радио1».

Асанов добавил, что эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол (витамин D3), зависимые от солнечного света, регулируют обмен кальция и фосфора, обеспечивают нервно-мышечную проводимость, работу иммунной системы, деление клеток. Их нехватка приводит к снижению физической активности, слабости, нарушениям сна и головным болям.

Побороть физическую слабость и психологическое состояние поможет специальный режим питания, рассказал врач. В частности, в такую погоду следует есть продукты, богатые триптофаном: молоко, курицу, говядину, горький шоколад, жирную рыбу, морепродукты, рыбий жир, сметану, яичный желток, сыр, говяжью печень.

Также необходимо также принимать рыбий жир и чистый витамин Д. При этом 15-минутная зарядка тоже поможет ободриться, привести сосуды в тонус. Не повредит и самовнушение: нужно сказать себе, что скоро наступят солнечные дни.

Как писал NEWS.ru, диетолог Дарья Русакова сообщила, что чувство тревоги, раздражительность и депрессия — эти и другие нарушения психического равновесия грозят человеку при злоупотреблении некоторыми продуктами. В чёрном списке — сладости, колбаса, кофе и даже минеральная вода.

Так, например, чрезмерное и регулярное употребление сладких и жирных продуктов способствует ожирению. Это приводит к тому, что в организме начинает вырабатываться большое количество кортизола — гормона стресса. Как результат — постоянная тревожность, апатия и нежелание что-то менять.