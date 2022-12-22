Терапевт назвала оптимальный промежуток времени между новогодними блюдами Врач-терапевт Паваротная посоветовала делать между приемами пищи 30-минутный перерыв

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Врач-терапевт Талдомской ЦРБ Юлия Паваротная в беседе NEWS.ru посоветовала делать между приемами пищи 30-минутный перерыв. Чтобы не съесть много во время новогоднего застолья врач предложила «постепенно подъедать» блюда с праздничного стола в течение дня. Так это поможет не чувствовать сильный голод, когда начнется новогодний ужин. Также она порекомендовала есть мясо с овощами. По словам врача, лучше не совмещать мясо с картофелем и рисом, так как это ухудшает пищеварение.

Застолье обычно начинается около 20:00. Для организма это непривычно — начинать прием пищи в 20-21 час, а потом еще часов до двух ночи. Лучший вариант — постепенно подъедать в течение дня, пока человек все это готовит, и когда наступит вечерний прием пищи в 20-21 час, то ему уже не захочется съесть так же много, как если бы был целый день голодный. Между приемами пищи, желательно, делать перерыв примерно в 30 минут. Реально ли это осуществить — не уверена, — сказала она.

Гастроэнтеролог Вероника Корнилова ранее рассказала, что среди традиционных для россиян новогодних блюд самым безопасным для фигуры является салат «Мимоза», в отличие от оливье и селедки под шубой в нем меньше калорий. Несмотря на то что все три салата готовятся с использованием майонеза, их вред напрямую связан со способом обработки входящих в состав ингредиентов.