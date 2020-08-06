Статистика по больным COVID в Крыму не совпала с данными федерального штаба

https://static.news.ru/photo/bd1ce58e-d7d4-11ea-86ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные крымского Минздрава о суточном числе заболевших коронавирусной инфекцией в регионе разошлись с информацией, опубликованной федеральным оперативным штабом. Разница составляет 15 человек.

Так, по сообщению республиканского профильного ведомства, за последние 24 часа среди жителей полуострова выявили 39 инфицированных. И, таким образом, общее количество заболевших в регионе выросло до 1386 человек. Уточняется, что менее этого количества заболевших последний раз Минздрав зафиксировал 4 июля, тогда он сообщил о 38 новых случаях заражения за сутки. Таким образом, новый показатель стал рекордным с начала июля.



При этом московский оперативный штаб в общих данных о заболеваемости COVID-19 по России на 6 августа указал , что в Крыму за сутки выявили 24 инфицированных. В то же время федеральный оперативный штаб в инфографике, опубликованной в своём официальном Telegram-канале, сообщил о 27 новых заражённых. На это обратил внимание РБК. Издание направило запрос в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф говорится о 24 выявленных заболевших в Крыму за последние сутки.

За минувшие 24 часа в России выявлено 5267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7331 человек. Всего с начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 поставили 871 894 пациентам, за весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровело 676 357 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавирусной инфекции, над которой работают в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, поступит в гражданский оборот 15 августа. В настоящее время препарат проходит экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».