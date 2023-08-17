Стало известно, почему россияне массово переходят на самолечение Президент лиги защитников пациентов Саверский: медицинская помощь недоступна

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Экономическая и географическая недоступность медицины привела к росту числа россиян, занимающихся самолечением, рассказал NEWS.ru президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. По его словам, это явление также может быть связано с пандемией коронавирусной инфекции, когда медицинская помощь стала еще менее доступной.

Сейчас исследования показали 60% россиян, занимающихся самолечением. Это результат ковидного времени, когда медицинская помощь на полтора года была вообще практически недоступна и локально эти ограничения еще остаются, — отметил Саверский.

Следующим фактором, влияющим на рост числа занимающихся самолечением, стала нехватка специалистов. По словам президента «Лиги защитников пациентов», в период пандемии количество врачей также сократилось. Наконец, последний фактор — отсутствие роста доходов граждан и подорожание медуслуг.

Если ваши доходы не растут, а мед помощь становится только дороже, не удивительно, что люди станут меньше обращаться в медицинские учреждения, — рассказал эксперт.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее привел свое объяснение росту числа россиян, занимающихся самолечением. По его словам, это связано с отсутствием доверия к врачам. Леонов считает, что в ближайшее десятилетие побороть такую тенденцию не получится.