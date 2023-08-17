В Госдуме объяснили, почему россияне лечат себя сами Депутат ГД Леонов: люди не желают обращаться к врачам, потому что не доверяют им

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россияне занимаются самолечением, поскольку не доверяют врачам, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, изменить эту тенденцию не получится в ближайшие годы.

Пока состояние позволяет, россияне предпочитают самолечение — пластырь налепил, таблетку выпил и пошел. В России такое было всегда, большая часть граждан ходили к врачам лишь в крайних случаях и побороть такую тенденцию в ближайшее десятилетие точно не получится, — сказал Леонов.

Парламентарий отметил, что люди по своей природе часто не доверяют врачам, и это не зависит от страны или национальных особенностей. По его словам, абсолютно во всех странах есть люди, которые не желают по каким-то пустяковым, на их взгляд, поводам обращаться к врачам.

Я не считаю, что возможность приобрести широкий спектр препаратов без посещения врачей на это как-то влияет, это, наоборот, наше преимущество. Есть опасные препараты для здоровья, которые должны продаваться строго по рецепту, нейтральные или условно-безопасные препараты могут продаваться совершенно спокойно и так, — добавил депутат.

Ранее врач акушер-гинеколог высшей категории Светлана Маркова рассказала, что употребление женщинами гормональных препаратов без назначения врача грозит опасными последствиями для репродуктивного здоровья. По ее словам, у каждого лекарства есть четкие показания и противопоказания, знать о которых может только специалист.