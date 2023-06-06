Врач назвала самолечение гормональными препаратами опасным для женщин Гинеколог Маркова назвала бесплодие последствием неправильной гормональной терапии

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Употребление женщинами гормональных препаратов без назначения врача грозит опасными последствиями для репродуктивного здоровья, рассказала «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог высшей категории Светлана Маркова. По ее словам, у каждого лекарства есть четкие показания и противопоказания, знать о которых может только специалист.

Как напомнила медик, терапия с гормональными препаратами необходима при нарушениях выработки организмом необходимых веществ. Прием таких лекарств без назначения врача может привести к задержке полового развития или, наоборот, раннему половому созреванию у подростков, бесплодию, невынашиванию беременности и другим проблемам с женским репродуктивным здоровьем и общим самочувствием.

Прием неправильно подобранных гормональных препаратов может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, вызвать сильные головные боли, ухудшить работу желудочно-кишечного тракта, спровоцировать проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата, — подчеркнула врач.

Гормональная терапия не подходит человеку, если возникают тошнота, депрессивное настроение, головная боль, повышенное давление, отеки, вздутие живота, межменструальные кровотечения. В этих случаях необходимо обратиться к врачу, отметила гинеколог.

Для сохранения репродуктивного и общесоматического здоровья эксперт порекомендовала женщинам регулярно посещать квалифицированного специалиста — не менее одного раза в год, даже если отсутствуют жалобы.

Ранее в Минтруде предрекли сокращение на 33,8% числа женщин репродуктивного возраста к 2030 году.