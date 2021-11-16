Стало известно количество привитых «Спутником» за границей

Вакциной «Спутник V», а также «Спутник Лайт» привились за пределами России более 100 млн человек. В этом российская вакцина сравнялась по охвату в мире с Moderna, хотя и уступает Sinopharm и Pfizer. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мы предоставили «Спутник» более чем 100 млн человек за пределами России. Для сравнения: Moderna предоставила вакцину 100 млн человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinopharm — 200 млн человек за пределами Китая, а Pfizer — 350 млн человек за пределами США и Европы, — рассказал он.

Дмитриев рассказал о полном устранении задержек с поставками российской вакцины за рубеж. Ожидается, что одобрение российской вакцины в ВОЗ будет получено до конца года по завершении ряда бюрократических процедур, добавил он.

Ранее сообщалось, что жительница Аргентины смогла вылечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) естественным путём без медицинского вмешательства. Это второй случай в истории человечества.