Стало известно, когда «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/b35b84a4-3271-11eb-98cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

К 29 ноября выпущены уже 35 тысяч доз российской вакцины «ЭпиВакКорона». Из них примерно пять тысяч пошли на исследования. Остальные дозы будут отправлены в гражданский оборот уже в декабре 2020 года. Об этом рассказал директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Серия вакцинных препаратов, которые войдут в гражданский оборот, пройдёт проверку в учреждениях Минздрава не ранее 7–8 декабря. В настоящий момент после регистрации вакцины 13 октября нами произведено уже 35 тысяч доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз, часть из которых, порядка пяти тысяч доз, пошла на пострегистрационные клинические исследования, и остальные будут вводиться в гражданский оборот, — сказал директор «Вектора».

В рамках пострегистрационного испытания российского препарата «ЭпиВакКорона» вакцинированы на добровольной основе 50 граждан старше 60 лет, ранее сообщил Максютов. Испытывать препарат на подростках 14–17 лет могут начать уже в декабре. Исследования вакцины на детях будут проходить в шесть этапов с понижением возраста.

На этой неделе число подтверждённых случаев коронавируса в России не раз становилось антирекордным. Так, прирост заражённых за этот период почти сравнялся с показателями сентября, а число жертв за семь дней стало больше, чем за весь последний месяц лета. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Штаб с 23 по 29 ноября сообщил о 179 987 новых случаях заражения коронавирусом. Это на 10,1% превысило показатели прошлой недели. Тогда заболевших было 163 504 человека. В сентябре — 180 967 инфицированных, сообщал NEWS.ru.