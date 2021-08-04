Названа болезнь, которая выявляется при обследовании глаз

Обследование глаз может выявить ранние признаки развития диабета , сообщила оптик Кристин Джой. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, необходимо чаще посещать офтальмолога, пишет Pravda.Ru.

Как правило, диабет влияет на кровеносные сосуды в нашем организме и ослабляет сосуды в задней части глаз. Это может вызвать такие симптомы, как размытое или мутное зрение, видение тёмных пятен или мигающие огни, — сообщила Джой.

При ранних стадиях диабета особых сложностей с глазами не возникает и человек живёт обычной жизнью, ничего не подозревая. При своевременном обследовании можно уловить ранние симптомы диабета и предотвратить большую часть потери зрения, которая происходит из-за осложнений данного заболевания, поясняет оптик. По её словам, возможно развитие таких болезней, как катаракта или глаукома, в более тяжёлых случаях диабетическая ретинопатия или макулярный отёк, которые приводят к слепоте.

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