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Названа болезнь, которая выявляется при обследовании глаз

15:27, 04 августа 2021
Названа болезнь, которая выявляется при обследовании глаз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обследование глаз может выявить ранние признаки развития диабета, сообщила оптик Кристин Джой. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, необходимо чаще посещать офтальмолога, пишет Pravda.Ru.

Как правило, диабет влияет на кровеносные сосуды в нашем организме и ослабляет сосуды в задней части глаз. Это может вызвать такие симптомы, как размытое или мутное зрение, видение тёмных пятен или мигающие огни, — сообщила Джой.

При ранних стадиях диабета особых сложностей с глазами не возникает и человек живёт обычной жизнью, ничего не подозревая. При своевременном обследовании можно уловить ранние симптомы диабета и предотвратить большую часть потери зрения, которая происходит из-за осложнений данного заболевания, поясняет оптик. По её словам, возможно развитие таких болезней, как катаракта или глаукома, в более тяжёлых случаях диабетическая ретинопатия или макулярный отёк, которые приводят к слепоте.

Ранее учёные перечислили утренние привычки, которые вызывают тяжёлые заболевания и могут привести к скорой смерти. Так, на 87% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний отказ от завтрака. Он также влияет на вес человека.

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