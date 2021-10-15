Срок выполнения ПЦР-теста на коронавирус сокращён до 24 часов

Роспотребнадзор сократил максимальный срок подготовки лабораторных результатов ПЦР-тестов на коронавирус до 24 часов. Постановление об изменениях в санитарно-эпидемиологические правила опубликовано на официальном портале правовой информации. Сейчас тесты предоставляются в течение 48 часов.

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование, — говорится в постановлении.

12 октября служба опубликовала проект поправок в санитарно-эпидемиологические правила на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее стало известно, что экспресс-тестирование на COVID-19 в центрах госуслуг и ТЦ Москвы с 11 октября прошли 13 тысяч человек. У 650 из них тест показал положительный результат. Согласно процедуре, после получения положительного теста, у человека берут ПЦР и просят оставаться дома до подтверждения диагноза. ПЦР получили 560 человек, у 78% из них коронавирус подтвердился.