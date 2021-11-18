Вакцины и профилактика: как защититься от проникновения коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в России пошла вверх после небольшого снижения. За последние сутки выявили 40 123 новых случая, а число смертей в стране возросло на 1235 за сутки. Защитить себя от заражения, помимо вакцинации, поможет профилактика. Врачи напоминают о важности здорового образа жизни — отказе от курения, физической активности, правильном питании. Также необходимо поддерживать носоглотку в хорошем состоянии. Врач-отоларинголог рассказал NEWS.ru о важности антисептического барьера ЛОР-органов для профилактики простудных заболеваний.

Для любой воздушно-капельной инфекции полость носа, как и глотка, является «входными воротами». Но природой так устроено, что организм сам справляется с инфекцией, которая попадает ЛОР-органы, сообщает кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев. Иногда природная защита ослабевает. Доктор перечислил несколько причин этого.

В первую очередь это нарушение так называемой архитектоники полости носа. Если у человека искривлена перегородка или увеличены носовые раковины, защита от вирусов и бактерий снижается. Это происходит и при наличии в носу ранок, повреждений слизистой оболочки и новообразований — полипов, кист, опухолей, отметил врач.

Состояние околоносовых пазух не менее важно. При синусите (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа) инфекция будет выходить в полость носа, что ослабит природную защиту. Коронавирусная или любая другая инфекция с большей вероятностью попадёт в организм.

Ben Birchall/ТАСС Ben Birchall/ТАСС

Для профилактики респираторных заболеваний важно состояние так называемого лимфаденоидного глоточного кольца. Это скопление лимфоидной ткани, расположенное в слизистой оболочке на границе ротовой, носовой полостей, глотки и гортани. По словам Зайцева, если там наблюдаются воспаления, это оказывает прямое воздействие на нос.

Слизистая носа не будет «отрабатывать» ту инфекцию, которая туда будет попадать. Барьерная функция существенно снизится. Владимир Зайцев врач-оториноларинголог высшей категории врач-оториноларинголог высшей категории

Последнее, но не менее важное, — мукоцилиарный клиренс. Это неспецифический механизм, осуществляющий местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от внешних воздействий, включая инфекцию. По словам доктора Зайцева, полость носа должна быть достаточно увлажнена слизью. Она является барьером для проникновения инфекций. По разным причинам этот механизм может давать сбои — слишком сухой воздух, механическое воздействие, воспалительные заболевания.

Для восстановления природной защиты Зайцев рекомендует орошать носовую полость антисептическими растворами и отсмаркиваться. Для этого используются капли и спреи на водной основе. Одним из таких средств является препарат «МестаМидин-нос». Это капли в нос для взрослых и детей с одного года. В составе препарата — универсальный антисептик октенидин, он уничтожает вирусы, бактерии и грибки. Декспантенол заживляет и восстанавливает естественную защиту слизистой. Гидроксиэтилцеллюлоза, которая также входит в состав препарата, создаёт физический барьер от возбудителей инфекции.

mestamidin.ru

Компоненты, входящие в состав средства, обеспечивают пролонгированное увлажняющее действие, образуют защитный барьер. Капли способствуют поддержанию физиологического микроклимата и препятствуют размножению бактерий. Они создают антисептический барьер, который защищает от заражения. Препарат усиливает защитные свойства масок.

Эффективность препарата «МестаМидин-нос» доказана научно. На базе Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева провели исследование. Учёные проанализировали действие «МестаМидин-нос» в отношении широкого спектра респираторных вирусов. Главный вывод учёных из НИИ гриппа — «МестаМидин-нос» эффективен в качестве профилактики от коронавируса, вирусов гриппа A и B, РС-вируса, парагриппа и аденовируса.