Как обухом по голове: названы новые симптомы дельта-штамма COVID-19

На днях в России зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом за всю историю пандемии. В воскресенье, 31 октября, выявили почти 41 тысячу случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией. Больше всего заражённых в Москве, Петербурге и Подмосковье. По данным медиков, чаще всего люди инфицируются дельта-штаммом вируса SARS-CoV-2, а средний возраст заболевших — 40 лет. NEWS.ru спросил у врачей из красной зоны, как протекает болезнь у привитых и непривитых пациентов, а также о новых симптомах уже привычной болезни.

COVID все возрасты покорны

Летом этого года чаще встречалась кишечная форма коронавируса. У пациентов наблюдались диарея, тошнота, рвота, боли животе. Сейчас такие проявления в основном характерны для маленьких детей. У взрослых же вновь болезнь поражает органы дыхания, об этом сообщила NEWS.ru заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгения Паршина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По её словам, типичная симптоматика дельта-штамма коронавируса сегодня — общая слабость, головные боли, приступообразный сухой кашель, заложенность в груди, одышка при незначительной физической нагрузке. В привычным симптомами COVID-19 добавился новый — ощущение, будто человека оглушили, ударив по голове чем-то тяжёлым. Это происходит из-за воспаления так называемой евстахиевой трубы (канал, сообщающий полость среднего уха с носоглоткой).

Год назад COVID-19 чаще болели пожилые, сегодня средний возраст пациентов — 40 лет, сообщила врач. В одной палате лежат и 85-летние и 25-летние с одинаковой симптоматикой. Новый штамм вызывает тяжелые случаи заболевания у людей всех возрастов.

Единственное отличие — у молодых лучше ответ на лекарственную терапию. Они выходят быстрее из тяжёлого состояния. Соответственно — реже попадают в реанимацию и погибают. Евгения Паршина заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова

За последние две недели серьёзно выросла летальность. Процент умерших увеличивается, подтверждает врач официальную статистику. Другая особенность — дельта-штамм коронавируса достаточно агрессивен, а течение у него — молниеносное. Раньше от момента заражения до появления первых симптомов проходило 7-10 дней. Сейчас этот период сократился до трёх-пяти дней.

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Около 10-15 % пациентов, поступивших в состоянии лёгкой и средней тяжести, были вакцинированы, остальные — нет, сообщает доктор Паршина. Но привитые люди переносят болезнь легче невакцинированных.

Среди пациентов которые лежат в реанимации сейчас нет ни одного вакцинированного, среди умерших — тоже, — отметила доктор.

Лишь небольшая группа пациентов даже после вакцинации переносят COVID-19 тяжело. Обычно у них диагностируют состояние средней тяжести. По словам Паршиной, это пожилые люди и пациенты с иммунодефицитами. Без вакцины они скорее всего не пережили бы болезнь.

Нет привычки вакцинироваться

Заболеваемость COVID-19 растёт, а летальность также увеличивается. В 90% случаев в стационаре оказываются люди, которые не прививались подтвердила NEWS.ru врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинской части Химкинской областной больницы Елена Долгих. Вакцинированных среди пациентов не больше 10%. Тяжёлых случаев течения болезни у них не наблюдается. Также практически не встречается людей, которые заразились повторно. Большинство тяжелобольных встретились с инфекцией в первый раз.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если в первую волну инфекция не поражала детей, то сейчас больницы ими заполнены. По словам Долгих, вирус одинаково опасен как для младенцев, так и для подростков. Если ребёнок заболел COVID-19 после перенесённого ОРВИ, это наносит ему ещё больший вред. Недуг протекает тяжелее, а иммунная система долго восстанавливается.

Главная причина роста заболеваемости коронавирусом сегодня — низкие темпы вакцинации населения, уверена медик. На сегодня привилось меньше 40% россиян. Чтобы остановить распространение инфекции их должно быть 60, а лучше 80%.

Из разговоров с пациентами я понимаю, что многие недооценивают значимость вакцин. Причём любых. Мамы не прививают своих детей, думая, что дифтерия их точно не коснётся. А ведь только благодаря вакцинации мы не наблюдаем сейчас это заболевание. У людей есть антитела, а значит — коллективный иммунитет. Елена Долгих врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинской части Химкинской областной больницы врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинской части Химкинской областной больницы

Она добавила, что особенно хороший результат прививка от COVID-19 даёт, когда человек уже переболел коронавирусом. Иммунитет против заболевания сохраняется надолго.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия COVID-19 стала серьёзным испытанием и для врачей. Елена Долгих сообщает, что у многих её коллег происходит выгорание. Сказываются серьёзные нагрузки и обилие тяжёлых пациентов. Кроме того, врачи узкой специализации хотят вернуться к своей работе. Ведь пациентов с другими заболеваниями меньше не становится. Остановить распространение инфекции могут лишь сами пациенты путём её профилактики.