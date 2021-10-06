Одну пьем, две в уме: как несоблюдение курса лечения убивает пациентов

Все достижения медицины и фармакологии оказываются бесполезными, если больной не придерживается схемы лечения. Например принимает вместо двух таблеток в сутки — одну. Это явление называется «недостаточная приверженность терапии» или комплаентность. Оно существует во всех странах, но в России недобросовестных пациентов больше. Если в Европе от 30 до 50 процентов больных нарушают схему лечения, то в нашей стране таких 50 до 70 процентов. Около 200 тысяч человек ежегодно умирают из-за недостаточной приверженности терапии в Европе. По России же точных данных нет. NEWS.ru с помощью медицинских экспертов оценил масштаб проблемы и попытался узнать пути решения.

До аптеки не дошёл

По данным международной компании Abbott, работающей в области здравоохранения, одна треть пациентов в странах Европы досрочно завершает лечебный курс, а каждый второй — принимает лекарства не так, как указано в схеме лечения. Также до 31% больных не покупают препарат по первому рецепту, который прописывает врач.

Бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова несколько лет назад озвучила статистику комплаентности в России. Около 40% пациентов нарушают рекомендации врача в рамках вторичной терапии — не принимают все препараты в рамках курса или досрочно завершают лечение. При этом экономическое бремя лечения и повторных оперативных вмешательств из-за этого составляет миллиарды рублей, добавила она.

Практикующие врачи считают, что дела с приверженностью терапии в России обстоят ещё хуже. По оценке руководителя нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ Алексея Кащеева от 50 до 70% пациентов не соблюдают рекомендации врача при приёме назначенных препаратов. Кроме того, больные не выполняют другие предписанные медиками рекомендации. Например, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата после операции не снижают вес, не занимаются физкультурой или лечебной гимнастикой как рекомендуют медики, сообщил NEWS.ru врач. Из-за состояние здоровья ухудшается и они попадают на операционный стол к хирургу во второй, а то и в третий раз.

Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Это частая история. Многие заболевания позвоночника предполагают, что операция является лишь начальным звеном в лечении пациента, то есть одной хирургии недостаточно. Нужно ликвидировать другие факторы риска. Если этого не происходит, проходит 1.5-2 года и у человека возникает рецидив заболевания. Одна из причин — его нежелание следовать плану лечения. Алексей Кащеев заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук

Другие данные собрали сотрудники Института клинической кардиологии им.А.Л. Мясникова и Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. Они проанализировали как больные сердечными патологиями соблюдают предписания медиков. Оказалось, что среди пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца более 60% имеют низкую приверженность к приему назначенных препаратов. Основные факторы риска — мужской пол, пожилой возраст, наличие осложнений и длительный анамнез артериальной гипертензии. То есть пожилые мужчины с плохим состоянием здоровья чаще забывают принять таблетку.

В Европе кардиологические больные также не спешат выполнять рекомендации медиков. Как сообщил профессор психологии Королевского колледжа в Лондоне Джон Вайнман в ходе недавней пресс-конференции, посвящённой международному конгрессу по приверженности терапии, до 50% пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы не придерживаются нужной терапии или нарушают порядок приёма препаратов.

Когда пациент получает рецепт на терапию, то не обязательно идет и сразу его использует. Мы теряем определенный процент пациентов буквально в самом начале. Они так и не проходят с этим рецептом в аптеку. Так получаем первичную неприверженность. Всего около 50% в итоге показывают недостаточную приверженность назначенной терапии на том или ином этапе. Джон Вайнман профессор психологии Королевского колледжа в Лондоне профессор психологии Королевского колледжа в Лондоне

Некоторые заболевания требуют особо строгих соблюдений рекомендаций врача. В противном случае больного ожидает резкое ухудшение состояния и неминуемая смерть. Например, терапия ВИЧ требует скрупулезного соблюдения рекомендаций медиков. При хаотичном приёме препаратов вырабатывается устойчивость вируса к их компонентам, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ Евгений Воронин. По его словам, даже если приверженность лекарственной терапии упадет до 70%, то эффективность лечения составит всего 15%. Также шутки плохи с антибиотиками. Если пациент не пропивает весь курс, у бактерий вырабатывается к ним устойчивость. При сохранении такой массовой тенденции, в будущем станет невозможно лечить бактериальные инфекции.

Почему не соблюдают

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Эксперты компании Abbott, выделяют несколько причин несоблюдения пациентами правил лечения. Это недостаточные знания о терапии, неудовлетворительная коммуникация с медицинскими работниками, боязнь побочных эффектов, неверие в необходимость лечения, отсутствие видимой пользы от длительного лечения, неудобные схемы приема препаратов, финансовые проблемы.

В России существует своя специфика. Врач Алексей Кащеев выделяет четыре основные причины, почему больные в нашей стране не соблюдают рекомендации медиков. Во-первых, отсутствие культуры профилактики заболеваний и в целом равнодушное отношение к собственному здоровью. Так исторически сложилось, что ценность собственной жизни и здоровья у россиян ниже, чем у европейцев. Во-вторых — нарастающая бедность населения. Иногда человек прекращает лечение, потому что цена на препарат выросла и больше он позволить его купить. Далеко не все лекарства входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а значит за них приходится платить из своего кармана. Третья причина, по мнению Кащеева — отсутствие согласованности в действиях медиков.

Многие врачи в России, к сожалению, действуют не по стандартам, — говорит Кащеев. — Одни врачи назначают одно, а другие — другое. Например, человеку подобрали терапию в стационаре, когда он переходит на поликлинический этап, ему меняют препараты или вообще отменяют. Это создаёт путаницу, сам пациент не понимает: какие препараты нужно принимать, а какие — нет.

Четвертая причина — недоступность препаратов и внезапное исчезновение их из аптек. Это происходит из-за «несовершенств регулировании фармрынка». Иногда в России проще достать кокаин, чем купить совершенно легальный препарат, резюмирует доктор Кащеев.

Приверженность лекарственной терапии— больная мозоль для пациентов с редкими заболеваниями. Для их лечения часто есть единственный в мире препарат. Если человек его не получает, создаётся прямая угроза его жизни и здоровью. Поэтому вопрос: проходить терапию или нет не стоит в принципе. Как рассказала NEWS.ru руководитель центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова. Лекарства от редких заболеваний как правило стоят дорого. Пациентам приходится прикладывать много усилий для того, чтобы добиться получения препаратов от государства. Очень часто это приходится делать в судах. Пациенты были готовы ездить и ездили за сотни километров лишь бы не пропускать лечение.

Большим стрессом для пациентов становятся ситуации, когда возникают перебои с доступностью лекарственных препаратов из-за того что возникает недостаток финансовых средств. Это было особенно актуально для региональных льготников. Но в последнее время мы видим, что подобная ситуация коснулась и федеральных льготников: даже пациенты получающие много лет своё лечение по программе 14 ВЗН в этом году испытали сбой — некоторые лекарства закончились ещё до окончания календарного года. Елена Хвостикова руководитель центра помощи пациентам «Геном» руководитель центра помощи пациентам «Геном»

Российские власти своими действиями способствуют тому, что приверженность терапии к наших у пациентов остаётся низкой. На Западе для решения проблемы остаётся убедить людей серьезнее относится к своему организму. В России же на равнодушие к физическому и ментальному здоровью накладываются ещё и проволочки в государственной системе. Сложно соблюдать схему лечения, если препарата нет в аптеке.