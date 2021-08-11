В Москве построят три фармацевтических завода на 10 млрд рублей

Три фармацевтических завода будут построены в Москве по офсетным контрактам, в них будет вложено почти 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предприятия будут локализованы на территории города. Суммарно инвесторы вложат в них 9,8 млрд рублей. Впоследствии столица закупит лекарства на 33,5 млрд рублей.

Создание фармпредприятий позволит наладить бесперебойное обеспечение москвичей 116 востребованными лекарственными препаратами, — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что офсеты стимулируют бизнес вкладывать средства в создание или модернизацию производства товаров, которые необходимы Москве, а также создавать новые рабочие места взамен стабильным долгосрочным закупкам со стороны города.

Ранее сообщалось, что ситуация с сокращением перечня отпускаемых без рецепта лекарств достаточно непростая. Любители самолечения, покупающие антибиотики в свободном доступе, теперь будут вынуждены обратиться в больницу для назначения курса лечения.