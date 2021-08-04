Названы последствия сокращения списка лекарств без рецепта

Ситуация с сокращением перечня отпускаемых без рецепта лекарств достаточно непростая. Любители самолечения, покупающие антибиотики в свободном доступе, теперь будут вынуждены обратиться в больницу для назначения курса лечения. Об этом «Москве 24» рассказала председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова.

В России очень распространено бессистемное принятие антибиотиков. Например, человек привык к определённому лекарству и покупает его постоянно. Однако через определённое число раз оно перестаёт работать, так как к нему уже выработалась резистентность и организм не воспринимает его, поясняет эксперт.

При этом врачи сами иногда усложняют процесс лечения пациента, выписывая рецепты не на специальных бланках, а на обычных бумажках. В таком случае рецептурное лекарство в аптеке продать не смогут и из-за этого нужно будет снова идти в больницу или вызывать врача, чтобы он оформил рецепт как следует. А это очень сильно затягивает процесс лечения, отмечает Вострикова.

В аптеках уже достаточно препаратов, которые продаются по рецепту. Поэтому можно дополнительно не ограничивать продажу лекарств, которые здесь и сейчас могут помочь пациенту, — говорит эксперт.

В свою очередь, новая мера по сокращению списка безрецептурных лекарств приведёт к увеличению посещаемости больниц и как следствие, к большим очередям, резюмирует Вострикова.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать лекарственные препараты на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса. Отмечается, что уровень покупательского спроса на аптекарские товары приблизился к показателям начала пандемии.