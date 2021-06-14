Россиянам посоветовали не принимать лекарства от аллергии до вакцинации

https://static.news.ru/photo/8292dc66-cda6-11eb-a15a-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Готовиться к вакцинации от коронавируса путём приёма антигистаминных лекарств (от аллергии) не следует, поскольку это может повлиять на иммунный ответ организма. Такую рекомендацию россиянам дали на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что такая медикаментозная подготовка к прививке не нужна, поскольку она не снизит реакцию на вакцину в виде некоторого повышения температуры и боли в месте укола. Более того, лекарства от аллергии могут навредить.

Как показало недавнее исследование, приём антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в случае, когда человек принимает антигистаминные препараты по назначению врача на регулярной основе, то в связи с вакцинацией прерывать курс лечения не следует.

Ранее аллерголог-иммунолог Надежда Логинова рассказала, что современная медицина позволяет полностью побороть аллергию. Для этого используется метод вакцинации, когда пациенту вводят маленькие дозы причинно-значимых аллергенов, а также аутолимфоцитотерапия.