Врач рассказала, как полностью избавиться от аллергии

Современная медицина позволяет полностью избавиться от аллергии. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логинова.
По словам врача, аллергию можно
Логинова добавила, что существует также и более современный метод — аутолимфоцитотерапия. Здесь для лечения аллергии используются иммунные клетки пациента — лимфоциты, которые вводят подкожно. После этой процедуры в течение нескольких месяцев формируется стойкий иммунитет к различным аллергенам, в том числе к пыльце растений, бытовым клещам, а также на домашних животных.
Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявил, что самым злостным аллергеном для человека в сезон пыльцевой аллергии являются деревья, в первую очередь берёза.