Медик назвал самый «злостный аллерген»

Самым злостным аллергеном для человека в сезон пыльцевой аллергии являются деревья, в первую очередь — берёза. Об этом заявил в беседе с НСН врач-аллерголог Владимир Болибок.
По словам медика, аллергия является частным случаем расстройства иммунной системы, изменения в которой происходят в течение всей жизни. При этом с возрастом иммунитет становится слабее, в связи с чем аллергики должны
Продолжается сезон так называемой пыльцевой аллергии. Сейчас деревья — самый злостный аллерген, особенно береза. В июне — это луговые травы, а в августе — сорные травы, — пояснил Болибок.
Врач рекомендовал людям, страдающим аллергией, проконсультироваться со специалистам на предмет правильного поведения в опасный сезон.
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