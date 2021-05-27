Медик назвал самый «злостный аллерген»

https://static.news.ru/photo/480dc20e-be6a-11eb-a038-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: poleznii-site.ru

Самым злостным аллергеном для человека в сезон пыльцевой аллергии являются деревья, в первую очередь — берёза. Об этом заявил в беседе с НСН врач-аллерголог Владимир Болибок.

По словам медика, аллергия является частным случаем расстройства иммунной системы, изменения в которой происходят в течение всей жизни. При этом с возрастом иммунитет становится слабее, в связи с чем аллергики должны всегда иметь под рукой необходимые препараты и номера телефонов экстренных служб.

Продолжается сезон так называемой пыльцевой аллергии. Сейчас деревья — самый злостный аллерген, особенно береза. В июне — это луговые травы, а в августе — сорные травы, — пояснил Болибок.

Врач рекомендовал людям, страдающим аллергией, проконсультироваться со специалистам на предмет правильного поведения в опасный сезон.

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