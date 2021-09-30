«Одной ногой в могиле»: тяжелобольной Андрей Губин пожаловался на здоровье

Звезда эстрады 2000-х Андрей Губин пожаловался на многочисленные проблемы со здоровьем. По словам 47-летнего певца, он каждый день терпит сильнейшие боли. Артист считает, что стоит «уже одной ногой в могиле». О самочувствии он рассказал в студии радиостанции «Комсомольская правда».

Может быть, это последнее моё интервью ещё с зубами. Видите, я уже говорить не могу, уже шепелявить начал. Это я-то начал шепелявить! Какой позор. Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот, — признался он.

Артист рассказал, что потратил на лечение всё своё состояние, однако никаких положительных сдвигов он не заметил. Губин полагает, что дело не только в стрессе, но и в полученных им спортивных травмах. В юношестве певец много занимался спортом. По его словам, первые боли он почувствовал в 16 лет.

В 28 я уже написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать». В тот момент на самом деле уже было очень больно, — рассказал Губин.

При этом он отметил, что не чувствует страха смерти. Более того, он хочет, чтобы всё произошло быстрее.

В начале нулевых Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия». Это неврологическая аномалия, из-за неё человек мучается болевыми ощущениями по всему телу и, как выразился певец, «буквально гниёт заживо».

Ранее Губин вернулся в Россию после прохождения длительного курса лечения в Египте: музыкант сообщил, что процедуры не особенно ему помогли, так как у него «болит буквально всё». В Египте он много плавал, лечил спину. Однако никаких подвижек не случилось.

Сейчас исполнитель ведёт замкнутый образ жизни, редко выходит из дома и почти не пользуется телефоном.