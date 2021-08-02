Россияне стали массово скупать лекарства

Россияне бросились скупать лекарственные препараты на фоне опасений, cвязанных с распространением коронавируса, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что уровень покупательского спроса на аптекарские товары
Эксперты объяснили сохранение показателей растущими ценами на лекарства и увеличением объёмов продаж через Интернет. По словам генерального директора сети аптек «Поларт-Фарм» Даны Алборовой, покупатели в основном берут препараты, использующиеся при лечении COVID-19. К ним она отнесла «Ксарелто», «Клексан» и «Арепливир».
По данным аналитиков «Мегаптеки», наибольший рост продаж продемонстрировали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что российским больницам официально разрешили использовать лекарства, приобретённые для курса лечения самими пациентами или благотворительными фондами. Минздрав внёс соответствующие поправки в правила обязательного медицинского страхования.