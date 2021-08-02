Россияне стали массово скупать лекарства

Россияне бросились скупать лекарственные препараты на фоне опасений, cвязанных с распространением коронавируса, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что уровень покупательского спроса на аптекарские товары приблизился к показателям начала пандемии. Так, с января по июнь текущего года российские фармацевтические сети заработали 552,1 млрд рублей — это всего на 1% меньше, чем за тот же период 2020-го.

Эксперты объяснили сохранение показателей растущими ценами на лекарства и увеличением объёмов продаж через Интернет. По словам генерального директора сети аптек «Поларт-Фарм» Даны Алборовой, покупатели в основном берут препараты, использующиеся при лечении COVID-19. К ним она отнесла «Ксарелто», «Клексан» и «Арепливир».

По данным аналитиков «Мегаптеки», наибольший рост продаж продемонстрировали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что российским больницам официально разрешили использовать лекарства, приобретённые для курса лечения самими пациентами или благотворительными фондами. Минздрав внёс соответствующие поправки в правила обязательного медицинского страхования.