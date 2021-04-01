НТВ: Заворотнюк лично рассказала о своём здоровье

https://static.news.ru/photo/ff619f06-da79-11e9-9403-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля празднует юбилей — своё 50-летие. К этой дате НТВ выпустит передачу о жизни и здоровье артистки.

Журналисты телеканала утверждают, что Заворотнюк лично сообщила им о том, что «со здоровьем всё в порядке», и пообещала через год дать эксклюзивное интервью о творческих планах.

Программа «Однажды...» на НТВ поздравит Анастасию Заворотнюк с юбилеем, — сказано в анонсе будещей передачи.

Пользователи Сети уверены, что это просто первоапрельский розыгрыш, ведь актриса никому не даёт интервью, также как её семья.

В 2019 году в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк больна. Писали, что у неё рак мозга, который выявили после жалоб артистки на сильные головные боли. Её представители также отказываются комментировать состояние Заворотнюк.

Позднее стало известно, что актриса проходит внебольничный курс лечения, её точное местонахождение неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Заворотнюк посвятила себя религии, постоянно общаясь с батюшкой. Артистка переживает тяжёлую болезнь, она не показывается на публике и не даёт никаких комментариев.