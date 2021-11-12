Биолог объяснил, почему не будет прогнозировать сроки окончании пандемии

Давать какие-либо прогнозы о сроках окончания пандемии коронавируса пока нельзя, потому что это во многом зависит от появления новых штаммов и темпа вакцинации, рассказал «Народным Новостям» биолог Пётр Чумаков. По его словам, вероятнее всего, напряжённая эпидемиологическая ситуация сохранится и в следующем году.

Тут, к сожалению, не может быть никаких прогнозов, поскольку всё будет зависеть от непредсказуемых факторов: например, появления новых штаммов, насколько быстро будет идти вакцинация. Я не берусь делать прогнозы. Скорее всего, это будет продолжаться в следующем году, будет еще несколько волн при том темпе вакцинации, который сейчас есть, — пояснил Чумаков.

Он подчеркнул, что стабилизации ситуации с коронавирусом крайне поспособствуют россияне, если будут активнее прививаться. В качестве аргумента он привёл данные зарубежных стран с высоким процентом привитого населения: в этих государствах по-прежнему фиксируют случаи заражения коронавирусом, но смертность гораздо ниже.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может избавиться от пандемии коронавируса уже в 2022 году. По его мнению, в следующем году удастся привить «значительную часть человечества».