Вирусолог: пандемия COVID закончится в России в 2022 году, но вспышки будут
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:15, 12 ноября 2021
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
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У России есть шанс избавиться от пандемии коронавируса уже в 2022 году, но локальные вспышки исключать нельзя, заявил в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что вирус уже никуда не денется.
Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки всё равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придётся, — сказал вирусолог.
Что касается текущей ситуации, по его словам, Россия достигнет плато по заболеваемости, скорее всего, на очень высоком уровне. И так будет продолжаться, пока люди не начнут вакцинироваться. 300 единиц антител BAU для защиты от COVID-19 достаточно, считает эксперт.
Он уточнил, что пока стабилизация ситуации только в Москве, остальная Россия отстаёт, заболеваемость в регионах растёт.
Ранее стало известно, что личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые решили не делать прививку от коронавируса и купили поддельные сертификаты, выставили на продажу в Сети. Туда же попали те, кто купил поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте.