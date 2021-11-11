Вирусолог: пандемия COVID закончится в России в 2022 году, но вспышки будут

У России есть шанс избавиться от пандемии коронавируса уже в 2022 году, но локальные вспышки исключать нельзя, заявил в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что вирус уже никуда не денется.

Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки всё равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придётся, — сказал вирусолог.

Что касается текущей ситуации, по его словам, Россия достигнет плато по заболеваемости, скорее всего, на очень высоком уровне. И так будет продолжаться, пока люди не начнут вакцинироваться. 300 единиц антител BAU для защиты от COVID-19 достаточно, считает эксперт.

Он уточнил, что пока стабилизация ситуации только в Москве, остальная Россия отстаёт, заболеваемость в регионах растёт.

Ранее стало известно, что личные данные жителей Москвы и Подмосковья, которые решили не делать прививку от коронавируса и купили поддельные сертификаты, выставили на продажу в Сети. Туда же попали те, кто купил поддельную справку об отрицательном ПЦР-тесте.