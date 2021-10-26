Осеннее обострение. Как защититься от вирусов с наступлением холодов

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу в большинстве регионов России. Везде стремительными темпами растёт число заражённых. По данным столичного оперативного штаба по борьбе с заболеванием, смертность от COVID-19 уже неделю держится на отметке свыше 1000 человек. Также в организации сообщили о резком росте количества заболевших ОРВИ среди всех возрастных групп. В октябре прошлого года его диагностировали в 1,5 раза реже, чем в этом. Помимо вакцинации защититься от респираторных вирусов помогает грамотная профилактика. Эксперты рассказали NEWS.ru, какие средства помогут обезопасить организм от инфицирования.

После контакта с заражённым один человек заболеет тяжело, другой — в лёгкой форме, третий — не почувствует никаких симптомов. Во многом это связано с состоянием иммунитета, сообщила NEWS.ru врач общей практики Ирина Добрецова. Важен как общий, так и местный иммунитет. Последний обеспечивает защиту от различных инфекций кожи и слизистых оболочек. От их состояния зависит приживётся ли вирус в организме. Так слизистая полость носа — это входной барьер для вирусов и бактерий. Здоровая неповрежденная она надежно защищает организм от воздействия инфекционных агентов. Холод, сухость воздуха, перенесенные простудные заболевания не лучшим образом действуют на слизистую оболочку носа. Она начинает истончаться и сохнуть, из-за чего легко заселяется патогенными организмам. Это приводит к снижению защитных функций организма и запуску каскада воспалительных процессов.

Исправить ситуацию помогут специальные средства. Профилактикой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ является использование лекарств для местного применения с барьерными функциями. Например, препарата МестаМидин-нос. Это капли в нос для взрослых и детей с одного года.

В своём составе препарат содержит универсальный антисептик октенидин, он уничтожает вирусы, бактерии и грибки. Декспантенол заживляет и восстанавливает естественную защиту слизистой. Гидроксиэтилцеллюлоза, которая также входит в состав препарата, создаёт физический барьер от возбудителей инфекции. Врачи рекомендуют капли часто болеющим детям, людям с ослабленным иммунитетом, пожилым, тем, кто много ездит на общественном транспорте или недавно вернулся из отпуска.

Компоненты, входящие в состав средства, обеспечивают пролонгированное увлажняющее действие, образуют защитный барьер. Капли способствуют поддержанию физиологического микроклимата и препятствуют размножению бактерий. Они создают антисептический барьер, который защищает от заражения. Препарат усиливает защитные свойства масок.

Восстановление физиологических функций слизистой способствует повышению местного иммунитета, усиливая устойчивость слизистой оболочки носа к вирусам и болезнетворным микроорганизмам, — говорится в аннотации к препарату.

Эффективность препарата МестаМидин-нос доказана научно. На базе Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева было проведено соответствующее исследование. Учёные проанализировали действие МестаМидин-нос в отношении широкого спектра респираторных вирусов — гриппа А и B, парагриппа, аденовируса человека, респираторно-синцитиального вируса, коронавируса. На инфекционные агенты воздействовали препаратом, а затем проводились замеры титра вируса.

Анализ показал, что применение МестаМидин-нос полностью инактивирует вирусы в течение 15-60 минут после обработки, — сообщается в научной работе.

Главный вывод учёных из НИИ Гриппа — МестаМидин-нос в первую очередь эффективен в качестве профилактики от респираторных вирусов. Поэтому перед применением рекомендуется промыть полость носа изотоническим раствором морской воды, а затем нанести 1-3 капли средства на слизистую оболочку полости носа при помощи пипетки. Для равномерного распределения по слизистой рекомендуется помассировать ноздри пальцами, зажав их по бокам.

Кроме назальных препаратов важны другие меры профилактики респираторных заболеваний. Врачи напоминают — чтобы поддерживать иммунитет необходимо вести здоровый образ жизни. То есть отказаться от никотина, ограничить употребление алкоголя, больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Важен полноценный сон и отсутствие стрессов. В период пандемии лучше избегать большого скопления людей и пользоваться маской и перчатками.