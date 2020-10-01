Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны COVID-19 в столице нет. Под ней, по его словам, понимается вторичное заболевание уже переболевших коронавирусной инфекцией.

При этом динамику распространения коронавируса он называет «очень опасной». За последние сутки в столице подтверждено 2424 новых случая коронавируса. За день было госпитализировано 827 человек с COVID-19. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме — более 1,5 тысячи человек. Рост заболеваемости отмечается с 20-х чисел сентября. Ранее похожие показатели были в середине июня. В ближайшее время число заразившихся может приблизиться к трём тысячам человек в сутки, предупреждает градоначальник.

Однако московские власти пока не намерены вводить жёстких ограничений. Но могут и изменить решение: многое будет зависеть от самих горожан.

Если мы будем наплевательски относиться к мерам предосторожности, то придется. Будет усилен контроль соблюдения мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, — предупредил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал, что работодателей в Москве обязали перевести с понедельника, 5 октября, на удалённую работу 30% сотрудников из-за роста числа заболевших COVID-19.