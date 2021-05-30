Собянин объяснил всплеск заболеваемости COVID в Москве

https://static.news.ru/photo/ab1b75d2-5946-11eb-b299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве объясняется майскими праздниками и весенним эпидимическим сезоном, заявил мэр столицы Собянин в интервью «России 1».

После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы, — объяснил он.

По словам мэра, люди просто дождались рабочих дней и «пришли в поликлиники со всем этим». Кроме того, весной и осенью традиционно чаще болеют.

В середине мая в Москве выросла заболеваемость COVID-19, за сутки подтверждалось более трёх тысяч инфицированных.

Число умерших от коронавируса в РФ за минувшую неделю показало максимум с конца марта. На фоне осложнений из-за COVID-19 скончались 2680 человек, сообщил ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

На минувшей неделе положительный тест пришёл 61 937 россиянам. Вылечиться от коронавируса удалось 60 108 пациентам.

Неспокойная ситуация в мире из-за коронавирусной инфекции сохранится ещё полгода-год. Об этом заявила один из ведущих экспертов по COVID-19, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.